TCCA 40’ncı yaş gününü kutladı

İngiltere’de yaşan Kıbrıslı Türklerin en büyük destekçisi Kıbrıs Türk Toplum Merkezi (Turkish Cypriot Community Association – TCCA) 40’ncı yılını bir resepsiyonla kutladı…

Kıbrıslı Türklere hizmet veren Kıbrıs Türk Toplum Merkezi yöneticileri, üyeleri ve konukları 25 Şubat Perşembe akşamı “628-630 Green Lanes Harringey N8 0SD” adresindeki dernek merkezinde bir araya geldi. İşçi Partisi Enfield Milletvekili Kata Osamor, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, TCCA Kurucu Başkanı Yaşar İsmailoğlu, Enfield Belediyesi’nden Councillor Erin Celebi ve Konsey yönetim kurulu üyesi Işık Vedat’ın de aralarında bulunduğu 50’ye yakın konuk geceye katıldı.

Başkan Onur İbrahim gecede yaptığı konuşmada Kıbrıslı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, önemli hizmetler sunan derneğin kurucularına, emeği geçenlere ve çalışanlarına teşekkür etti. İbrahim derneğin topluma vermiş olduğu hizmetleri aktararak, diğer dernekler ile ilişkiler, dernek binasının daha etkin kullanılması, binanın bakım ve onarımı gibi konularda da bilgi verdi.

Derneğin kurucularından Kıbrıslı yazar-şair Yaşar İsmailoğlu, 40 yıl önce Haringey Belediyesi’nde çalıştığını belirterek Kıbrıslı Türklere hizmet sunacak bir derneğin kurulması ve çıkartılan ödeneklerle kendi binasına sahip olmasından duyduğu memnuniyeti anlattı. İsmailoğlu toplumda iletişimi sağlamak amacıyla TCCA adına Toplum Postası’nı aylarca evinden çıkartıp iki oğluyla sokak sokak gezerek dağıttığını anlattı. Gelinen noktada TCCA’ın geniş bir toplum kesimine hizmet götürdüğünü anlatan İsmailoğlu, “TCCA’ın genç ve dinamik yöneticilerinin başarıları vee derneğin gelişimini büyük bir mutlulukla izliyorum” diye konuştu.

Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Hadji Filipou da derneğin günümüzdeki başarısının altında bütün yönetim ve çalışanların özverili çalışmaları yattığını vurgulayarak, “Her zaman bize desteğe koşan Hasan Raif Bey’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek de, TCCA’nın çalışmalarını överek; “Ne mutlu ki sizler varsınız ve toplumumuza inanılmaz güzellikteki desteklerinizi veriyorsunuz. Bugüne kadar yorulmadan yılmadan emek sarf eden ve bu merkezi örnek bir toplum merkezi haline getiren herkesin emekleri önünde saygıyla eğiliyorum. Yaptığınız paha biçilmez bir değerdir. İyi ki varsınız; toplumları ve kültürleri bugüne kadar taşımanın en güzel yolu böylesi kurumlara sahip çıkmak ve değer vermektir” dedi.

KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran ise “Bizim bugün Kıbrıs’ta azalan ama burada artan bir güçlü Kıbrıslılık var. Buna böyle sahip çıktığınız için çok teşekkür ederim. Sizler bu topraklara sahip çıkan ve geldikleri toprakları da unutmayan güzel insanlarsınız” diye konuştu.

Gecenin sonunda TCCA’nın 40’ncı yaş günü pastası kesildi ve geceye katılanlar hatıra fotoğrafı çektirdi…