Toplum üyesi milletvekili adayları partilerini ihya etti

İngiltere’de siyaset yapan ve partilerinden milletvekili arayı olan toplum üyeleri girdikleri seçimlerde ve yürüttükleri kampanyalarda partilerine oy ve prestij kazandırdılar…

Türkiyeli Kürt İbrahim Doğuş, 8 Haziran Genel Seçimleri’nde “The Cities of London and Westminster” seçim bölgesinde Muhafazakar Parti adayı olan 2001 yılından bu yana bölgeyi temsilen parlamentoda yer alan Mark Field’e karşı aday olan ve oylarını artırmayı başardı. Doğuş, bir önceki seçimde 10 bin olan oy farkını üç bine düşürdüğünü, Liberal Demokrat Parti’nin oylarını yaklaşık iki kat arttırmasından da seçilme şansını olumsuz etkilediğini belirtti.

Toplumdaki gelmiş geçmiş diğer adayların konumunu da aşağıda aktardık…

AYFER ORHAN: MİLLETVEKİLLİĞİNE ÇOK YAKLAŞMIŞTI

Kıbrıs kökenli Ayfer Orhan İşçi Partisi tarafından 2005 seçimlerinde Kuzey Batı Cambridgeshire’dan, 2010 genel seçimlerinde ise Hamel Hampstead Bölgesi İşçi Partisi milletvekili adayı olmuştu. Orhan ilk seçimde de partisinin oylarını artırsa da seçimi kaybetmişti. Son olarak 2015 başında Enfield bölge milletvekili Andy Love’un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmesiyle boşalan Edmonton milletvekili adaylığına 108 başvuru olmuştu. Adaylık için Ayfer Orhan’ın yanısıra, Ahmet Öykener, Savaş Hurman ve İbrahim Doğuş başvuruda bulunmuştu. Orhan son iki aday adayı arasında kalmasına karşın aday olamamıştı.

Ayfer Orhan o günleri şöyle değerlendiriyor:

“2005 seçimlerinde aday olduğum bölgede partinin oylarını artırmıştım. Ne yazık ki 2010 seçimlerinde İşçi Partisi için popüler olmayan bölge Hamel Hampstead’de ise oylar düştü. O dönemde parti bizi Watford’a yönlendirerek oradaki kampanyaya ağırlık vermemizi istemişti. Seçimlerde partinizin istediği bölgede çalışma yapmak zorundasınız. Bir de muhafazakarlar genel bir yükseliş içindeydi. Bu seçimlerde ise İşçi Partisi’nin yükselişine tanık olduk…”

DR TURHAN ÖZEN: ŞANSSIZ BİR DÖNEMDE ADAY OLDU

Dr. Turhan Özen 2015’de toplumun yoğun olduğu Tottenham’dan Liberal Dimokrat adayı olarak seçimlere katıldı. Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat koalisyonu ardından yapılan seçimde Liberal seçmen partisini cezalandırarak büyük oy kaybına neden olmuştu. Dr. Özen sıkı bir seçim kampanyası sonrasında partisinin yenilgisiyle seçilememiti. Dr. Özen söz konusu seçimi, “Oylarımız ne yazık ki yüzde 22’den 7’ye düştü. Muhafazakarlarla ortaklık partiyi eritti. Gençler taşıyordu Liberalleri. Bu ortaklıkla gençleri kaybettik” dedi.

ERTAN HÜRER: İDDİAMIZ YOKTU AMA OYLARIMIZI KORUDUK

Muhafazakar Parti’de politika yapan Kıbrıs kökenli Ertan Hürer 2005’de Kuzey Hackney’de Diano Abbot’a karşı aday oldu. Hürer, “Kazanma şansımız olmamasına karşın 4 bin 100 aldık. Bizim oylarımız artmasa da İşçi Partisi’nin düştü. Diano Abbot 10 bin oy alabildi. Oysa İşçi Partisi’nin önceki oyu 20 bine yakındı. Ne yazık ki şimdi bu fark açıldı” diyor. Ertan Hürer, “Bu seçimler sonrasında İşçi Partisi hükümete gelmemeli çünkü boş vaatlerini gerçekleştirmeye kalkarsa ekonomi darbe yer” dedi.

GÖNÜL DANIEL: MUHAFZAKARLARIN OY SAYISINI DÜŞÜRMEDİ

Kıbrıs kökenli Gönül Daniel de Muhafazakar Parti adayı olarak İşçi Partisi’nin kalesi sayılan Edmonton’dan 2015’de ve 2017’de seçimlere girdi. 10 bin üzerinde oy almayı başardı. Bölgede İşçi Partisi yeni seçmenlerin oylarını alarak oy sayısını artırırken, Daniel ile kampanya yürüten Muhafazakar oy sayılarını korumayı başardı.

DİĞERLERİ…

2009’da İşçi Partisi’nin Avrupa Parlamentosu adayı Nilgün Canver kapsamlı bir kampanya yürütmüştü. 2015 Genel Seçimleri’nde Muhafazakar Parti’den Kahramanmaraş doğumlu milletvekili adayı da Isabel Sigmac Birmingham şehri Ladywood bölgesinden, aynı seçimde Kıbrıs kökenli İbrahim Mehmet de Londra’nın güneydoğusundaki Old Bexley ve Sidcup bölgesinin milletvekili adayı olmuştu. Her iki aday seçimleri kazanamasalar da partileri için başarılı bir kampanya yürütmüşlerdi.