Torosların kalbinde su için direniş başladı!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – 1335 rakımlı Göktepe’de köylüler HES’e karşı sularını korumak için birleşti: ‘Sularıma Dokunma, hakkımızı sonsuza dek savunacağız!’

Karaman’ın Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde bulunan Fariske Çayı, tarihi ve doğal değerleriyle bilinen yöre için önemli bir su kaynağı. Elma, kiraz, üzüm ve ceviz üretimiyle öne çıkan Göktepe, 1300 metreyi aşan rakımıyla yaz aylarında önemli bir yaylacılık merkezi. Ancak Göktepe ve çevresinin can damarı olan Fariske Çayı bugünlerde HES projelerinin hedefinde. Daha önce iki ayrı HES projesi inşa edilen ancak verimli şekilde çalışmadığı belirtilen Fariske Çayı’nda üçüncü bir HES projesi daha yapılmak isteniyor. Bursa merkezli Çakra Elektrik Üretim LTD. ŞTİ. tarafından yapılmak istenen Ketir HES projesiyle ilgili 14 Aralık’ta halkın katılımı (ÇED) toplantısı düzenleneceği duyuruldu. Bunun üzerine toplantı öncesinde Göktepe’de bir araya gelen yöre halkı, HES projesine karşı birlikte mücadele etme kararı aldı.

Göktepe beldesinde bir araya gelen Esentepe Mahallesi ve civar köylerden gelen yurttaşlar, daha önce inşa edilen iki ayrı projenin tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çekerek yeni bir HES projesine verecek bir damla sularının bile bulunmadığını belirterek birlikte mücadele etme kararı aldılar.

‘FARİSKE ÇAYI GELECEK UMUDUMUZDUR’

Yöre köylerinden gelen kadınların yoğun katılımının dikkat çektiği toplantıda bir basın açıklaması yapan Sularıma Dokunma Platformu, Fariske Çayının binlerce yıldır yöreye yaşam verdiğine dikkat çekerek, “ Pharax medeniyetinden Karamanoğulları’na kadar kültürlere beşiklik eden Fariske Çayı, y öre halkını besleyip geleceğe taşıdığı kadar, birçok canlı türüne de ev sahipliği yapmış, burada var olmalarının nedeni olmuştur. Fariske Çayı, çocukluğumuzun ve çocuklarımızın yeşil denizi olmuştur. Her taşında, şelalesinde hatıralar biriktirdiğimiz geçmişimizdir. Kentlerin kalabalık yalnızlığından kaçtığımız, çalışmak için yaşamaktan kurtulduğumuz, yaşamak için çalıştığımız yerdir. Fariske Çayı, suyunu paylaştığımız, paylaştıkça çoğaldığımız kültürümüzdür. Geçmiş özlemimiz, gelecek umudumuzdur ” ifadelerini kullandı.

‘SU HAKKIMIZI SONSUZA DEK SAVUNACAĞIZ’

“ Şimdi ise kendi yatağında özgürce akan bu suları bir dağın içine hapsederek, bir takım sermaye gruplarına çıkar sağlamayı kendilerine hak görüyorlar ” görüşüne yer verilen platform açıklamasında, şöyle denildi: “Oysa bu sular üstündeki gerçek hak sahipleri bin bir emekle elmasını, cevizini, üzümünü, domatesini, kirazını yetiştirenler; bu suda hayat bulan söğüt, kavak, çınar ve meşe ağaçlarıyla, bu suda yaşayan balıklar, kurbağalar, yılanlar, ördeklerdir. Ayrıca bu hak içme suyu ihtiyacını bu havzadan sağlayan insanlarımızındır. Bu hak Mehmet Dede’nin, Hüseyin Amca’nın Fatma Nine’nin, Aşşa Teyze’nin hakkıdır. Bu hakkı bölgemizin köklü tarihinden aldığımız güçle, geleceğe olan umudumuzla sonsuza dek savunacağız.

‘BÖLGE CEHENNEME DÖNMEDEN KETİR HES İPTAL EDİLSİN’

Bu meşru ve doğal hakkımızı elimizden almaya çalışanlara karşı bölge halkı olarak seyirci kalmayacağız. Bu bağlamda her türlü hukuki, idari ve fiili mücadelemizi ortaya koyacağız. Bölgemizde bulunan birden çok HES işletmesinin doğal yaşama ve çevreye vermiş olduğu zararlar ortadadır. Bu yüzden bölgenin HES cehennemine dönüştürülmemesi için Ketir HES projesinin iptal edilmesini ilgili kurum ve kuruluşlardan talep ediyoruz. Bu sese ve umuda tüm duyarlı insanlarımızın kulak vereceğine inanıyor, bu inanç ve cesaretle mücadelemizi sürdüreceğimiz saygıyla duyururuz.”

BELEDİYE BAŞKANI TALAY: ‘BU YANLIŞTAN DÖNÜLSÜN’

Toplantıda konuşan Göktepe Belediye Başkanı Osman Talay da Fariske Çayının sularının yöre insanı için yaşamsal önemde olduğuna dikkat çekerek bu yanlıştan dönülmesini istediklerini dile getirdi. Toplantıda söz alan yöre halkından yurttaşlar ise Göktepe’ye üçüncü bir HES projesi dayatmasında ısrar edilmesi durumunda hukuki mücadeleye hazır olduklarının altını çizdiler.

HALKIN TEPKİ GÖSTERDİĞİ HES’İN ÇED TOPLANTISI ERTELENDİ

Daha önce Fariske Çayı’nda inşa edilen HES projelerinden ağızları yanan yöre halkı ellerinde kalan sularını yeni bir HES’e karşı koruma kararlılığı gösterirken, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü daha önce 14 Aralık’ta düzenleneceği duyurulan projeyle ilgili ÇED toplantısının hava şartları nedeniyle ertelendiğini bildirdi. Göktepeliler ise toplantının ilan edilen tarihte gerçekleşmediğini tutanakla kayıt altına aldılar. Yöredeki sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve Belediye Meclis Üyeleri de tutanağa imza koydu. Şimdi gözler ÇED toplantısıyla ilgili duyurulması beklenen yeni tarihte.

ÖZENSİZCE HAZIRLANAN ÇED DOSYASI HATALARLA DOLU

Ketir HES projesiyle ilgili yöre halkına tanıtım yapmak için dosya hazırlayan yatırımcı firmanın ÇED dosyasının ise büyük hatalarla dolu olduğu ortaya çıktı. Tarihi Fariske Kalesi’nin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda inşa edilmek istenen HES projesinin kapsayacağı alan, yerleşim ve tarım alanı olarak kullanılıyor.

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