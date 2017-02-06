Trump: Bir şeyler olursa yargıcı ve mahkemeleri suçlayın

ABD Başkanı Donald Trump, yedi ülkeye getirdiği seyahat yasağını engelleyen yargıcı hedef alan açıklamalar yaptı ve “bir şeyler olursa” Amerikalıların mahkemeleri suçlaması gerektiğini savundu.

Trump ayrıca, sınır görevlilerine Amerika’ya giren herkesi “çok dikkatli” bir şekilde kontrol etmeleri talimatını verdiğini söyledi.

Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin seyahat yasağının yeniden konulması talebini reddetmişti.

Yasak Seattle’daki federal yargıç tarafından engellenmişti.

Böylece Trump’ın, ABD vizesi olsa da Irak, İran, Suriye, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarına konulan ülkeye giriş yasağı, konu tam anlamıyla mahkemede görülene dek askıya alınmış olundu.

Beyaz Saray ve yasağa karşı çıkan iki ABD eyaleti Washington ve Minnesota’ya, tezlerini daha ayrıntılı savunabilmeleri için bugüne kadar süre verildi.

Bu arada Başkan Trump, yasağı bloke eden yargıç James Robert ve ülkenin mahkemelerine yüklenmeyi sürdürdü.

‘Yargıçı ve mahkemeleri suçlayın’

Trump attığı bir dizi Tweette “İç güvenlik Bakanlığını ülkeye gelenleri ÇOK DİKKATLİ bir şekilde araştırmaları talimatı verdi. Mahkemeler işimizi çok zorlaştırıyor”, “Bir yargıcın ülkeyi böylesine tehlikeye atabileceğine inanamıyorum. Bir şey olursa onu ve mahkeme sistemini suçlayın.” dedi.

Trump daha önce de Yargıç Robart’a “Gülünç” ve “Sözde yargıç” demişti.

Bu arada hem Demokrat Partililer hem de Cumhuriyetçiler Trump’ın ülkenin yargısıyla ilgili söylediği sözleri eleştirdi.

Demokrat Senatör Patrick Leahy Trump’ın “bir anayasal kriz çıkarmaya niyetli olduğunu” söyledi.

Senato çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnel da CNN’e yaptığı açıklamada, “bireysel olarak yargıçları suçlamaktan kaçınmak en iyisi” diye konuştu.