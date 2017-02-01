Trump Londra’ya gelirse yer yerinden oynayabilir

I Gazetesi, “Donald Trump’ın İngiltere’ye davet edilmesi” ile ilgili bir haberi ön sayfasına taşıyarak, ziyaretin, “İngiltere tarihinin en büyük protestosuna” yol açabileceğini öne sürdü.

Haber, geçtiğimiz Pazartesi günü Londra’daki Başbakanlık ofisi önünde binlerce kişinin katıldığı protestonun organizatörlerinin açıklamalarına dayanıyor. Organizatörler, ziyaretin gerçekleşmesi durumunda, 2003 yılında 1.5 milyon kişinin katıldığı “Irak Savaşı protestosundan bile fazla” bir rakama ulaşılacağını öngördüklerini açıklıyorlar. Yine organizatörlerin bir öngörüsü de bu durumun Londra emniyet birimleri için bir “güvenlik kaosuna” yol açacağı yönünde.

Başbakan Theresa May’in Trump daveti ve “vize yasağını güçlü bir şekilde kınamaması” ile başlayan tartışmaların İngiltere’deki yansımaları gazetelerde geniş şekilde yer bulmaya devam ediyor.

Guardian gazetesindeki bir haber “May, Trump için Müslümanları yabancılaştırma riski ile karşı karşıya” başlığını taşıyor.

Haberde, Müslüman bir parlamenter olan Tulip Sıddıq’la yapılan röportaja yer verilmiş. Sıddıq, Theresa May’in yasağa karşı “zayıf” bir tepki vermesinin, İngiltere’de yaşayan Müslümanları “daha da ötekileştirebileceği” uyarısını yapıyor.