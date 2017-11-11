Trump ve Putin’den Suriye mesajı

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantısı için Vietnam’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye krizi konusunda ortak bir açıklama yayımladı.

Rus haber ajansları tarafından servis edilen ortak açıklamada iki lider, terör örgütü DAEŞ ülkeden temizlenene kadar işbirliğinin süreceği mesajını verdi.

Açıklamada Suriye’nin egemenliği, özgürlüğü ve toprak bütünlüğüne bağlı kalınacağını belirtildi.

Sorunun askeri çözümün olmadığı vurgulanırken, krizdeki tüm taraflara Cenevre sürecinde aktif rol alması çağrısı yapıldı.

Ayrıca Ortadoğu’da yaşanabilecek kazalardan kaçınmak için iletişim kanallarının açık tutulması kararlaştırıldı.