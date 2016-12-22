Trump’tan nükleer silah mesajı

Donald Trump Twitter hesabından ABD’nin nükleer cephaneliğini “ciddi ölçüde geliştirmek ve artırmak” durumunda olduğu açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki ay göreve başlayacak olan ABD’nin yeni başkanı attığı tweette, dünyanın nükleer silahlar konusunda ortak olarak mantıklı bir noktaya geleceği zamana kadar ülkesinin nükleer silah gücünün artırılması gerektiğini söyledi.

Bu açıklama Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in ülkesinin askeri nükleer potansiyelini güçlendirmesi gerektiğini söylediği konuşmasından sadece saatler sonra geldi.

Trump’ın gün içerisinde Amerikan Hava Kuvvetleri’nin “Stratejik caydırıcılık ve nükleer entegrasyon” genel sekreteri Jack Weinstein ve beraberindeki komutanlarla askeri bütçeler konusunda bir görüşme yaptığı da ilan edildi.

Trump seçim döneminde de Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin nükleer silahlara sahip olmasının ABD’nin müttefikliğine olan ihtiyaçlarını azaltacağını açıklayarak, nükleer silah gücünün artırılması gerektiğini iddia etmişti.

Uzmanlar Trump ve Putin’in karşılıklı yorumlarının ülkelerinin yeni bir nükleer yarışa girmesine sebebiyet verebileceği uyarısında bulunuyorlar.

ABD’nin 7 bin 100, Rusya’nın ise 7 bin 300 nükleer füzesinin olduğu tahmin ediliyor.