Trump’tan Suudi Arabistan Kralı’na çağrı: Katar krizini çözün

Son olarak Katar, Körfez ülkelerinin hazırladığı 13 maddelik talep listesini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, telefonda görüştüğü Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud’a Katar krizine diplomatik çözüm bulunması çağrısında bulunduğu açıklandı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Katar anlaşmazlığının tüm taraflarından, krizi sona erdirmek için diplomatik bir çözüm bulmaları istendi” denildi.

İki liderin terörle ve aşırıcı ideolojilerle mücadele ile teröre finansma desteğinin önünün kesilmesi konularını da görüştüğü belirtildi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve Yemen dahil bazı ülkeler Haziran ayı başında Katar’ı “terörizme destek vermekle” suçlamış ve bu ülkeyle ilişkilerini kesmişti. Katar ise iddiaları reddediyor.4 ülkenin Katar’a ilettiği 13 maddelik talepler arasında ülkenin Müslüman Kardeşleri desteklemeye son vermesi, TV kanalı Al Jazeera’yı ve ülkedeki Türk askeri üssünü kapatması gibi talepler bulunuyordu.