Türk askeri Başika’dan çekiliyor

Irak devlet televizyonu Irak ile Türkiye’nin Türk askerinin çekilmesi konusunda anlaştığını duyurdu.
Irak devlet televizyonu, İbadi’nin, Irak tarafının talebi olan Başika’daki Türk askerinin bölgeden çekilmesi konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını söylediğini duyurdu.
Televizyon anlaşmanın ayrıntılarını açıklamadı. Türk askeri Irak’ın kuzeyinde IŞİD’e karşı operasyonunu başlatmadan önce Musul’da savaşacak grupları eğitmek için Başika’da konuşlanmıştı. Irak merkezi yönetimi uzun zamandır Türk askerinin bölgeden ayrılmasını istiyordu. Sputnik