Türkiye’nin borç yükü daha da artıyor…

AKP, referandum öncesi tüketimi özendiren adımları hızlandırırken bu, borç yükünü daha da artıracak.

Türkiye’de bir yandan büyüme yavaşlayıp diğer yandan enflasyon yükselirken hem yurttaşın hem de şirketlerin borç yükü artıyor.

Batık kredi oranları yükselmeye devam ederken hükümet referandum öncesi büyümeyi artırmak için çareyi yine tüketimi canlandıracak adımlarda buldu. Bunun üzerine gözler hanehalklarının borçluluk durumuna çevrildi. Veriler yurttaşın da şirketlerin de borç yükünün zaten ağır olduğunu gösteriyor. Hükümetin tüketimi özendiren adımlarının ise sorunlu kredileri daha da artıracağından endişe ediliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) hafta içinde yayımladığı son verilere göre bankalardaki takipteki tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları toplamı, Aralık 2016’da 18 milyar 855 milyon liraya ulaştı. Aralık 2015’te bu rakam 17 milyar 196 milyon liraydı. Buna göre son bir yılda bireysel krediler içindeki batık miktarı 1 milyar 659 milyon lira, diğer deyişle yüzde 9.6 arttı. Şirketler için de durum değişmedi.

Sektörel takipteki krediler aynı dönemde 30 milyar 276 milyon liradan 39 milyar 142 milyon liraya çıktı. Öyle ki şirketlerin aldığı ve ödeyemez durumda olduğu kredi miktarında 8.9 milyar lira yani yüzde 29 artış yaşandı. Bireyseldeki 18.8 milyar liralık takipteki krediyle birlikte toplam batık kredi miktarı yüzde 22 artışla 57 milyar 997 milyon 617 bin lirayı buldu. Takipteki kredilerin en yüksek olduğu sektör ise 11 milyar 310 milyon 331 bin TL ile imalat sanayi oldu. Bu sektörü 10 milyar 580 milyon TL ile toptan ve perakende ticaret izledi. İnşaatta takipteki krediler ise 5 milyar 392 milyon 107 bin lirayı buldu. Takipteki krediler toptan ve perakende ticarette yüzde 43.3, imalatta yüzde 39.7, inşaatta yüzde 25 arttı. Toplam borçluluk oranlarına bakıldığında ise verilen kredi toplamı 1 trilyon 733 milyar 578 milyon TL’yi buluyor.

Batık en hızlı konutta arttı

Bankaların takibe aldığı tüketici kredileri 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 14.6 artışla 11 milyar 705 milyon 840 bin TL’yi bulurken tüketici kredileri içinde en fazla batık ihtiyaç kredisinde görülürken batıkta en hızlı atış konutta oldu. BDDK verilerine göre takipteki ihtiyaç kredileri 2015 yılına kıyasla yüzde 13.6 artışla 10 milyar 602 milyon 390 bin TL’ye çıktı. Takipteki konut kredileri de 2015’e göre yüzde 32 artışla 877 milyon lirayı geçti. Hükümet en son iki aylığına 20 yıl vadeyle konut kredisi imkânı getirmişti. Takipteki bireysel kredi kartları ise 2015’teki 6 milyar 9 milyon liradan 7 milyar 149 milyon 420 bin liraya çıktı. Pelin Ünker / Cumhuriyet