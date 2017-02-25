VIP” dinleme davasında ara karar

Siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 185 eski emniyet mensubunun yargılandığı “VIP dinleme” davasında, tutuklu sanıklardan 9’unun tahliyesine, ByLock kullandığı tespit edilen tutuksuz 7 sanığın ise tutuklanmasına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş adamı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla eski Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Dairesi Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak’ın da arasında bulunduğu 185 sanığın yargılandığı “VIP dinleme” davasında, tutuklu 45 sanıktan 9’unun tahliyesine, tutuksuz sanıkların 7’sinin ise tutuklanmasına karar verildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunmasını yapan sanıklardan Mehmet Selahattin Dinçer, 2011 ile 2013 yılları arası İstihbarat Dairesinde başkan yardımcısı olarak görev yaptığını kaydetti.

Suçlamaları reddeden Dinçer, “Hiçbir arkadaşımın teknik olarak yasa dışı bir dinleme yapmış olması mümkün değildir. Ben ve arkadaşlarım hukuki olarak görev yaptık. İllegal hiçbir yapı içerisinde yer almadım, kimseden emir almadım. FETÖ üyesi değilim. ByLock kullanmadım.” savunmasını yaptı.

ByLock’un internet üzerinden indirilebileceğini belirten sanıklardan Doğan Tombul, programı yaklaşık 2 milyon kişinin indirdiğini iddia ederek, bu kadar kişinin terör örgütü üyesi olamayacağını beyan etti. Tombul, farklı ülkelerden de ByLock kullanıcısı olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Türkiye’den sonra en fazla İran ve Suudi Arabistan’da ByLock kullanıcısı olduğu belirtiliyor. Merak ediyorum, bu ülkelerde ByLock kullanıcıları kimler? FETÖ ile bu ülkelerin hiçbir alakası yok. Hatta bu ülkelerde okulu bile bulunmuyor. Bu yüzden ByLock’la suçlanmamız doğru değildir.”

Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile savunmasını yapan sanıklardan Ramazan Akyürek, savunma için dosyaya gelen yeni evrakların kendisine gönderilmesini talep etti. Emniyette kötü muamele gördüğünü kaydeden Akyürek, gelecek celsede savunma yapacağını söyledi.

Savunmaların ardından mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısından ara karar için görüşünü sordu. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklardan 9’unun tahliyesine, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 43 sanığın tutuklanmasına, ByLock programı hakkında talep edilen bilirkişi raporunun reddine ve diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Kararını açıklayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, tutuklu sanıklardan 9’unun tahliyesine, ByLock kullandığı tespit edilen tutuksuz sanıklardan Harun Dağlı, Neslihan Şimşek, Kenan Peksoy, Muhammet Yılmaz, Okan Akaroğlu, Ömer Peker ve Ceyhan Berberoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi. Gizli tanıklar ile FETÖ’nün eski “Emniyet imamı” olduğu belirtilen Kemalettin Özdemir’in, sanık savunmaları alındıktan sonra “tanık” olarak dinlenmesine karar veren heyet, sanıkların duruşmalardan vareste tutulmaları ve haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına yönelik talepleri reddetti.

Mahkeme, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

Duruşmada haklarında tutuklama kararı verilen sanıklar Ömer Peker ve Kenan Peksoy’un duruşma salonunda olmadıkları tespit edilmesi üzerine, sanıkların bulunması için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

DAVA

Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün’ün de aralarında bulunduğu çoğunluğu polis olan sanıklar, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, bazı Cumhurbaşkanlığı danışmanları ile Anayasa Mahkemesi üyelerinin yakınları, hakim, gazeteci, iş adamı, siyasetçi, emniyet müdürü ve insansız hava aracı projesinde yer alan isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi usulsüz biçimde dinlemeye almakla suçlanıyor.

Sanıklar, “terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmak”, “resmi belgede sahtecilik”, “haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kişisel verilerin kaydedilmesi” ve “iftira” gibi suçlardan yargılanıyor.

Hem Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine hem de başka bazı mahkemelere, usulsüz dinleme suçlamalarıyla açılan 7 davanın da bu davayla birleşmesinin ardından sanık sayısı 185’e yükselmişti.