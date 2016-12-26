‘Yakılan askerler’ iddiasında dört günlük suskunluk

Radikal cihatçı terör örgütü IŞİD’in iki Türk askerini yaktığı iddia edilen görüntülerin internette yayımlanmasının üzerinden 4 gün geçmesine karşın devlet yetkililerinden tek bir açıklama gelmedi.

Askerlerin aileleri endişe ve korkuyla gelecek haberleri beklerken, ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ne Başbakan Binali Yıldırım, ne hükümet yetkilileri ne de Genelkurmay Başkanlığı, tek bir açıklama yaptı.

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında TSK birliklerinin El Bab’a yönelik operasyonunun hız kazandığı bir dönemde, IŞİD 22 Aralık akşamı sosyal medya hesapları üzerinden iki kişinin yakılarak öldürülmesini gösteren bir video yayımladı. Görüntülerdeki kişilerin IŞİD’in daha önce kaçırdığı erler Sefter Taş ve Fethi Şahin olduğu iddia edildi. Türkçe konuşan iki kişinin, yine Türkçe konuşan IŞİD’li teröristler tarafından hunharca yakılarak katledilmesini gösteren görüntülerin, sosyal medyaya düşmesiyle birlikte devlet yetkililerinin ilk tepkisi, Twitter, facebook gibi sosyal paylaşım sitelerine girişi engellemek ve interneti yavaşlamak oldu.

Konuyu görmeyin

Diğer yandan Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve bakanlık yetkilileri hem uluslararası hem ulusal basının konuyu görmemesi için telkinde bulundu. Ancak bu tarihten itibaren söz konusu görüntülerle ilgili Genelkurmay Başkanlığı hiçbir açıklama yapmadı. Yine Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli Savunma Bakanı ile diğer hükümet üyelerinden de tek ses çıkmadı. Sefter Taş ve Fethi Şahin’in aileleri, endişeyle devlet yetkililerinden gelecek haberi bekliyor.

Acımız katmerlendi

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, görüştüğü Sefter Taş’ın babasının “Hâlâ resmi bir bilgi verilmedi. Şoktayız. Bu belirsizlik acımızı katmerli hale getiriyor” dediği aktardı.

Medya da suskun

IŞİD veya PKK’nin bombalı saldırılarının ardından hemen yayın yasağı konulurken IŞİD’in iki Türk askerini yaktığı iddiasıyla ilgili herhangi bir yasak kararı alınmadı. Ancak Bir- Gün, Evrensel, Cumhuriyet dışındaki Türk medyası konuya ilişkin haber yapmadı. Televizyon ve gazeteler, konuyu haberleştirmekten kaçınırken MHP ve CHP liderlerinin konuya ilişkin açıkmaları dahi sansürlenerek aktarıldı.