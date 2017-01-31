Yarattığınız o pis girdapta boğulacaksınız”

Bu ülkede iktidar eliyle sürekli yaratılan bir gerilim, toplumu ayrıştırma politikası durmaksızın yenilerek devam etmekte. İktidarda kalma uğruna toplumun kılcal damarlarıyla oynamak bu iktidarın olmazsa olmazı haline geldi. Ortamı gererek toz duman arasında kendine yol araması, bu doğrultuda hareket etmesi,mafyatik bir biçimiyle ülkeyi yönetmesi kanıksandı. Daha militarist olmalıyız diyen bakanlar, yasaları çiğniyorum, suç işliyorum diyen bakan da, Başbakan da, Cumhurbaşkanı da bu iktidar da var olageldi. Kendilerinin uymadıkları o Anayasaya, yasalara toplumu uydurmaya uğraşan mafyatik iktidarla tolumu geleceğini kararttılar!

O nedenle de yasa hukuk tanımadan HDP’ye yönelik cadı avı bu iktidarın olmazsa olmazı olarak karşımıza çıkmakta. DBP Meclis üyesi Burhan Özevli malum çevrelerce infaz edildiği dünkü( 30 Ocak 2017 )Birgün gazetesinde yer aldı. 1990 yılların devlet terörü dönemi bunlar tarafından güncellenip, “militarist olmalıyız” sözü ile karşılığını bulmuş oldu.

AKP’nin iyi çocukları böylece devreye sokulup, toplumu sindirerek, referandumdan başkanlığa evet çıkması için her yol denenmekte. Enson operasyonla Meral Beştaş ve Ayhan Bilgen tutuklanıyor. Niyesi: Bunların Meclis çalışmalarında sesi gür çıkmasıdır! Parti ruhunu ayakta tuttukları için suçlu sayılmaktalar.Bu HDP millet vekilleri en büyük suçu milleti aydınlatmak, AKP sahtekarlığı hakkında konuşmak, eleştiri yapmaktır. Bu vekiller bu suçlar için suçlanıp cezaevine atılırken bu memleketi soyan, talan eden, hırsızlıkları ayyuka çıkanlar hala bu ülkeyi yönetmekteler! Bunların içinde: Cumhurbaşkanından tutun da başbakanına kadar uzanan yolsuzluk dosyaları mevcut. Bu suç dosyaları Amerikan arşivlerine kadar uzandı. Zarrap denen o suç ortakları Amerikan mahkemelerinde yargılanıyor.

Millet vekillerinin hırsızlık dosyaları meclis arşivlerinde bekletilmekte. Konuşan, eleştiri yapan vekillerse hapishanelere gönderilmekte. OHAL gibi bir uygulamayla bu ülkede demokrasicilik soytarılığı almış başını gidiyor. Adeta ülke insanlarına terörlerden terör beğenin dercesine milletin ümüğüne sarılmışlar boğuyorlar! İşsizlik, açlık gibi o melanetleri bu toplumun gırtlağına kör bir yılan gibi dolamışlar! Dolar 3 TL’yi sollayıp çoktan geçmiş, varıp 4 TL’ye dayanmış! İstikrar için Başkanlık şarlatanlığı ekranları işgal etmiş! Sanki bu ülkeyi 15 yıldır sizler tek başlarına yönetmemiş gibi milletin aklıyla dalga geçerek Başkanlık kurtuluş gibi sunuyorsunuz.

Oysa bu ülkeyi sizler 15 yıldır tek başınıza yönetiyorsunuz. 15 yıldır da bu ülkenin içine ettiniz. 15 yıldır gerçekleştiremediğiniz, yapamadığınız, sağlayamadığınız o istikrarı başkanlık sistemiyle nasıl yapacaksınız. Ol dedik oldu mu diyeceksiniz? Yuh be!Yazıklar olsun sizlere. Batırdınız ülkeyi! Her şeyi sattınız! Satarak ülkeyi düzelteceğinizi, düzlüğe çıkaracağınızı sandınız. Geldiğiniz aşama bir batak ve girdap oldu. Daha neyi düzeltmekten söz ediyorsunuz?

Komşularla sıfır sorun dediniz! Gelinen aşamada, etrafınızda doğrudürüs ilişki yürüteceğiniz bir ülke kalmadı. Herkesle savaş halindesiniz. Herkesle düşmansınız. İçeri de dışarı da düşmanlaşarak bu ülkenin çocuklarına kirli bir miras bırakıyorsunuz, kirli mirasınız çocuklarımızın geleceğini karartacaksınız. Bu gidişatınızla ülke çocuklarını birbirine düşmanlaştırarak tarihsel bir girdap yaratacaksınız. Ancak o yarattığınız pis girdapta siz boğulacaksın!

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31 Ocak 2017 Tahir Canan