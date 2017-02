Yaşamın başkanı olur mu?

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Türkiye’nin dört bir yanından 40’a yakın yaşam savunucusu kuruluş referandumda neden ‘Hayır’ diyeceklerini açıkladı…

İstanbul Maçka Parkı’nda bir araya gelen 40’a yakın dernek ve platform, Cumhurbaşkanlığı sisteminin oylanacağı referandumda neden hayır diyeceklerini kamuoyu ile paylaştı. Aralarında Adalar Savunması, Derelerin Kardeşliği Platformu, Halk Evleri Kent ve Doğa Meclisi, Haydarpaşa Dayanışması, Karadeniz İsyandadır Platformu ve Toplumcu Mühendisler Mimarlar Meclisi’nin de bulunduğu yaşamı savunan kuruluşlar, ortak bildiride “Referandumla başkanlık gelirse; tek bir kişi, tüm Türkiye’nin temsil edildiği koca meclisten üstün olacak, doğaya ve kente darbe getiren Madde 80 gibi yasalar çıkarabilecek, birçok denetim mekanizmasından muaf olacak. Doğaya, kentlere, yaşama başkan mı olur? Hayır!” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Maçka Parkı’nda bir araya gelen doğa ve çevre örgütleriyle kentlerdeki yıkım politikalarına karşı mücadele yürüten platform ve gruplar ortak bir bildiri yayımlayarak referandumda neden hayır diyeceklerini açıkladılar.

“Yaşam savunucuları, asla yan yana gelemeyeceğimize inandırılmış kardeşlerimiz, doğa ve kent yıkımına, ekonomik çöküşe razı olmayan herkes duysun sesimizi” ifadelerine yer verilen bildiride, şöyle denildi:

‘YAŞAMA DAİR KARARLAR BİR KİŞİNİN HÜKMÜNE TERK EDİLEMEZ’

“Biz yaşamı savunuyoruz ve diyoruz ki, yaşama dair kararlar, o kişi kim olursa olsun, tek bir kişinin hükmüne ve yetkisine emanet edilemez. Güç düşkünlerinin zifiri karanlıklar yaratmasına imkan tanıyacak yetkilere, OHAL dayatmacılığının kalıcılaştırılmasına, memleketin tapusunun tek bir kişiye verilmesine ‘hayır’ diyoruz.

‘BAŞKANLIK GELİRSE 80. MADDE GİBİ YASALAR ÇIKABİLECEK’

Çünkü; referandumla başkanlık gelirse; tek bir kişi, tüm Türkiye’nin temsil edildiği koca meclisten üstün olacak, doğaya ve kente darbe getiren Madde 80 gibi yasalar çıkarabilecek, birçok denetim mekanizmasından muaf olacak.

TEK KİŞİ ‘KIYILAR BENİM’ DEDİĞİNDE DENİZ KAYBOLACAK

Hayır diyoruz. Çünkü; referandumla başkanlık gelirse, bu tek kişi, ‘Ormanı kes!’ dediğinde ciğerlerimiz sökülecek, ‘Kıyılar benim!’ dediğinde deniz kaybolacak, tarihi ve kültürel yapılar daha da hızla yok edilecek, rantın otelleri yükselecek, parklar kapanacak ve bu kişi istediği her yere nükleer santral yaptırabilecek.

‘İZİN VE RUHSAT KAVRAMLARI YOK OLACAK’

Hayır diyoruz. Çünkü; güçbela ayakta kalmaya çalışan hukuk tek kişinin aracı haline gelecek; yürütmeyi durdurma, ÇED süreçleri, izin ve ruhsat gibi kavramlar yok olacak. Mahkemeler bu tek kişinin istediği gibi kayırdığı şirketlerin yararına çalışacak. Başkanlığın keyfiliği altında şimdiden başlayan Varlık Fonu gibi araçlarla halkın emeği şirketlere ve bu şirketlerin projelerine aktarılacak.

‘YAŞAM İÇİN HAYIR DİYORUZ’

Biz yaşamı savunanlar, bu ağır koşullar karşısında, bir defa daha direnişin çağrısını, yaşamın şarkısını duyuyoruz. Hayır, bu şarkı, kediyi köpeği korkutarak, dozer gibi ağaç sökerek, gelmiyor. Konu komşu kolunda, çoluk çocuk bir arada, şenlikle geliyor. Her mahallenin, her ormanın derininden; her bir karacanın beneğinden, her bir karıncanın su içişinden, sinema gişelerinden, parkların banklarından, kentlerden ve tüm yaşam alanlarımızdan, Gezi’nin nefesiyle geliyor: Ortak hafızamızın, ortak geleceğimizin sesidir bu! Bu ses ormanı, köyü, suyu, kıyıyı, parkı, ağacı bir tek kişinin iki dudağı arasına bırakmayanların sesidir.

Biz, yaşamı savunanlar, bu sesle özgürlük ve mutluluk isteyen, doğa ve kentler yok olmasın diyen herkesi ‘hayır’demeye çağırıyoruz. Yaşam için, hayır!”

Ortak bildiride imzası bulunan dernek, platform ve kuruluşlar ise şöyle:

Adalar Savunması, Arhavi Doğa Koruma Platformu, Artvin İnisiyatifi, Bakırtepe Çevre Platformu, Barış İçin Akademisyenler, Beşiktaş Kent Dayanışması, Beyoğlu Kent Savunması, Boğaziçi Dernekler Platformu, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çevre Birimi, Derelerin Kardeşliği Platformu, Doğanın Çocukları, Don Kişot Bisiklet Kolektifi, Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu, Fındıklı Derelerin Kardeşliği Platformu, Halkevleri Kent ve Doğa Meclisi, Haydarpaşa Dayanışması, Haziran Ekoloji ve Kent Komisyonu, HDP Ekoloji Komisyonu, Ihlamur Parkı Dayanışması, İstanbul Kent Savunması, Kadıköy Kent Dayanışması, Karadeniz İsyandadır Platformu, Komşu Kapısı Derneği, Kuzey Ormanları Savunması, Maçka Parkı Hepimizin, Munzur Koruma Kurulu, Nükleer Karşıtı Platform, Peri Suyu Koruma Platformu, Politeknik, Rami Dayanışması, Roma Bostanı, Sarıyer Kent Dayanışması