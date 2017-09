Yeni sınav sistemi ve GCSE sonuçları

İngiltere’de ortaokulu bitirme sınavları olarak bilinen GCSE sınav sonuçları geçtiğimiz Perşembe günü açıklandı. Yeni sınav değerlendirme sisteminin yani sıra, değişen ve zorlaşan sınavlar ile beraber bir çok kafa karışıklığınıda beraberinde getiren bu yılki sonuçlar aynı zamanda sevilerde düşüklüğünü yanında getirdi.

İngiltere eğitim tarihinin en sevilmeyen Eğitim bakanı olarak bilinen Micheal Gove tarafından yapılan bu değişiklikler bu yıl ana dersler olarak bilinen Ingilizce ve Matematik’de hayata geçerken, önümüzdeki tüm derslere uygulanması bekleniliyor. Bu haftaki ilk yazımızda hem yeni sınav sistemine bakıp hemde bu yılki GCSE sınav sonuçlarını değerlendirme fırsatı bulacaz. Umarız faydalı ve aydınlatıcı olur.

– Yeni sınav sistemi nasıl işliyor?

– Bu yıl İngiltere’deki bazı GCSE sınavları, alişa gelmiş değerlendirmelerin (A*-G) yerine, numaralı 9’dan 1’e kadar bir sayı ile sayısal olarak derecelendirilmeye başlıyor. Belkide bir çoğumuz politikacıların GCSE sınavlarının çok kolay olduğunu ve zorlaştırılmaları gerektiğini defalarca duymuşuzdur. İşte tamda öğretmenlerin, eğitimcilerin değilde konuyla pek alakası olmayan politikacıların yaptığı vede hayata geçirdikleri aslında bu. Bir yandan sınav sonuç değerlendirmelerinde alışık olduğumuz A*, B, C vs kaldırıp numaralı 1, 2, 3 vs. gibi bir sisteme geçerken bir yandan da sınavlar içeriğini artırıp zorlaştırma konusundaki sistemi bu yıl bir nevi hayata geçirdiler. Bu sistem bu yıl İngilizce Dil ve Edebiyat ve Matematik derslerinde hayata geçti. Önümüzdeki yıl bu derslere 20 ders daha eklenerek yeni sistem tamamen hayata geçecek. Bu değişimin İngiliz eğitim sisteminde son dönemde yapılan en büyük değişiklik olduğu açıklandı.

Yeni numaralı sistemde en yüksek derecesi 9 olurken, en düşük not 1 olarak belirlendi. 9 aynı zamanda eski sisteme göre A* denk düşerken, bu notunun daha az öğrenciye verilmesi bekleniliyor. İlginç olan ise o yılki alınan sonuçlara göre 9, 8 yada 7 alan bir öğrenci eski sisteme göre A* yada A almış olacak. Bu tamamen ortalama sonuçlara bağlı olacak. Bu durumda 6 sayısı eski sisteme göre B’ye denk düşerken, 6 almak için bir öğrencinin daha fazla doğru cevap vermesi bekleniliyor. Eski sistemde geçiş notu olarak bilinen A*-C (A*, A, B ve C) yeni sistemde yerini 9-4 (9,8,7,6,5,4) arasında alınacak sonuçlara bırakacak.

– Peki bu değişiklik eğitimin kalitesini arttırdımı?

– Buna kısaca Hayır cevabını verebiliriz. İngiltere’de bu yıl geçiş notu olarak bilinen, eski sisteme göre C, yeni sisteme göre 4 sonucu alan öğrencilerin sayısında geçen yıla göre %0.6 gibi bir düşüş gerçekleşerek %66.3’e düştü. Son 10 yılda bu sonuçlarda ilk defa bir düşüş görüldü.

Bu sonuçlara biraz daha detaylı bir şekilde bakacak olursak, İngiltere’de İngilizce sınav sonuçlarında geçme oranın %74.4’den %72.2 düştüğünü ve Matematik dersinde ise bu oranın %71.4’den %70.7 gerilediği görünüyor. Yine diğer yıllara göre düşüş alışa gelmiş bir durum değil.

Aslında böyle baktığımızda sistem değişikliğini yada bunun çocukların eğitim kalitesini ne kadar artırdığını görmemiz pek mümkün değil. Yeni sistemin faydalı olup olmadığını anlamak için bir öğrencinin sınav geçmesi için bir sınav kâğıdından alması gereken yüzdeye bakmamız bu konuda bizlere yardımcı olacaktır. Var sayalım bir çocuk Matematik sınavına girdi. Geçen sene eski sisteme göre bu öğrencinin bu sınavı geçmesi için, yane C notunu için, alması geren oran %40-50 arasıdır. Yane geçtiğini garantiye alması için neredeyse sınav kâğıdındaki soruların yarısını doğru bilmesi gerekiyordu. Fakat bu yıl hayata geçirilen Matematik ve İngilizce sınavlarında geçiş notu %18 olarak belirlendi. Yane bu yılki sınavlarda bir çocuk hemen hemen her 5 sorudan birini doğru cevap verdiyse geçiş notu olan 4’ü yada eski sisteme göre C notu almayı başarmış bulunuyor. Sizce bu eğitim kalitesini arttırdımı?

Yaklaşık son iki yıldır hem öğretmenler hemde öğrenciler aslında bu yeni sınav sisteminden şikâyetçi. Öğretmenler ve eğitimciler aslında bu sistemin kaliteyi artırmak yerine, okul dışında bir ek eğitim alma fırsatı ve olanağı bulunmayan işçi ve emekçi ve dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitimde başarılı olma olanağını ellerinden aldığı konusundaki kaygılarını dile getirmişti. Bu sistem aracılığıyla müfredatta öğrenilmesi gereken konular ve bilgiler nereydeyse ikiye katlanırken, GCSE’leri yapıldığı 10. ve 11. Sınıf döneminde sınavlara hazır olmak için zamanın yetmediği başta müdürler olmak üzere bir çok eğitimci tarafından medyaya yansıtılmıştı. Değim yerindeyde bu sistem hem öğretmenleri hemde öğrencileri zor durumda bırakıyor. Neredeyse öğrenci ve öğrentmenlerin canını okuyan bu sistemde geçiş notunun %18’e kadar düşürülmesi hükümetin bu konuda yaptığı hatayı gösterir durumda. Eğitim kalitesini arttırim derken daha büyük bir skandal ile gündeme gelmek istemeyen hükümet, çocuklarımızın geleceği ile oyun oynamaya devam ediyor. Bunun için ailelerin daha bilinçli hareket etmesi ve hem çocuklarını hemde onların öğretmenlerini anlayarak hareket etmeleri bu dönemi biraz daha kolaylaştıracak. Bu yıl 11. sınıf öğrencisi olan aile ve öğrencilere şimdiden kolay gelsin.

