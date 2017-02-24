Yunanistan’dan iki SAT komandosuyla ilgili açıklama

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oteline saldıran suikast timindeki iki SAT komandosunun Yunanistan’a kaçtığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili Atina’dan ilk açıklama geldi. Yunanistan iade konusundaki kararı Yunan adaletinin vereceğini söyledi.

Yunan adaletinin bağımsız olduğuna dikkati çeken Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, iki SAT komandosunun iade kararının Yunan yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde verileceğini söyledi.

Yunan hükümeti de Türkiye’nin askerlerin iadesi için başvuruda bulunmasını bekliyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir hükümet yetkilisi, “Bu çok daha ciddi bir vakaya benziyor” dedi.

Yunanistan’a kaçan iki komandonun 20 Şubat’tan bu yana Yunanistan’ın kuzeyinde gizli bir noktada tutulduğu belirtiliyor. SAT komandolarının iltica başvurusunda bulunduğu belirtiliyor.