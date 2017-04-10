Yurt dışında oy verme işlemi sona erdi

Yurt dışında oy verme işlemi, Kanada’nın Vancouver ve ABD’nin Los Angeles kentlerinde kullanılan oylarla sona erdi. Yurt dışı seçmen gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için yurt dışında oy verme süreci, Kanada’nın Vancouver ve ABD’nin Los Angeles kentlerinde kullanılan oylarla tamamlandı. Kanada’da genelinde yaşayan 24 bin 767 Türk vatandaşı için Ottawa, Toronto, Montreal ve Vancouver’da 14 sandık kuruldu. Yaklaşık bir ay önce açılmasına rağmen Türkiye’nin Montreal Başkonsolosluğu, yoğun çalışmalar sonucu referandum için hazır hale getirildi. Türkiye’nin Kanada’daki bir diğer yeni diplomatik misyonu Vancouver Başkonsolosluğu da ilk kez bu referandumda sandık kurdu. Öte yandan Kanada genelinde kayıtlı 24 bin 767 seçmenden 11 bin 729’u oy kullandı. Kanada’da referandum oylamasına katılım oranı yüzde 48 oldu. Kanada genelinden 11 bin 729 oyun 6 bin 590’ı Toronto, 2 bin 811’i Montreal, bin 553’ü Vancouver ve geri kalan 775’i de Ottawa’daki sandıklarda kullanıldı. Avrupa’da 27 Mart’ta başlayan ve 14 gün devam eden, 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına yönelik Türk seçmenlerin oy kullanma işlemi sona erdi. Avrupa genelinde 31 ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon Türk seçmeni için 82 temsilcilikte kurulan sandıklarda, 14 gün süren anayasa değişikliği için halk oylama süreci 9 Nisan pazar günü saat 21.00’de tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) alınan verilere göre, oy kullanma sürecinin sonlanmasına bir gün kala, 1 milyon 136 bin 921 yurt dışı seçmen sandık başına gitti. Son gün oy kullanacak seçmenlerle beraber yurt dışında bu rakamın toplamda 1,5 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Türkiyeli seçmen nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Fransa, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde halk oylamasına yoğun ilgi gösterilirken, Avrupa genelinde katılımın, 2015 yılında yapılan TBMM 26. dönem milletvekili seçimlerine oranla yüzde 20’ye yakın artması öngörülüyor. Orta ve batı Avrupa’da salı günü üç noktada toplanacak oy torbalarının, Oy Torbaları Nakil Komisyonu yetkilileri tarafından özel uçakla yurda taşınacağı, ayrıca kuzey Avrupa ülkelerindeki oy torbalarının da özel kuryeler ve yetkililerin gözetiminde tarifeli uçaklarla Türkiye’ye gönderileceği öğrenildi.

LONDRA’DA KATILIM ARTSA DA YETERSİZ

Birleşik Krallık (BK)genelinde 92 bin 942 kayıtlı seçmen olmasına karşın Londra’da 34 bin 457 İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da bin 434 oy kullanıldı.

Sandığa gitme oranı geçen seçime oranla yüzde 5 artarak yüzde 38.6 oldu.

Seçmenin Londra’da sandığa gitmemesinin bir nedeni olarak Başkonsolosluk’un toplumun yoğun olarak Kuzey’de yaşamasına karşın sandığı Batı Londra’da kurmasına bağlanıyor. Okulların Paskalya tatilinde olması da annelerin Batı Londra’ya giderek oy kullanmasını zorlaştırdığı söylenebilir.

Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu’na göre, 22- 25 Ekim tarihleri arasında Londra’da 32 bin 519, Edinburgh’da da bin 50 oy adet oy kullanılmıştı.

Başkonsolosluktan şu açıklamayı yapmıştı:

“26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında Londra Başkonsolosluğu’nda kayıtlı seçmen sayısı 83,738 olup Olympia Konferans Merkezi’nde oy kullanan seçmen sayısı 32,519’dur.”

Geçen 7 Haziran’daki seçimlerde, kullanılan toplam oy 28 bin 650 olarak açıklanmıştı.

Londra’da Güç Birliği Platformu’nun organize ettiği “seçmenleri ücretsiz sandığa taşıma” bütçesinin de 40 bin sterline mal olduğu belirtildi.