Yurtdışından Selahattin Demirtaş’a açık mektup

Bir grup aydın cezaevindeki Selahattin Demirtaş’a mektup yazdı. İşte o mektup…

Sevgili Selahattin

En zor zamanlarda bizimde bir parçası olduğumuz “büyük insanlığın” umudu oldunuz. Dilinizden Kürt ve Türk kardeşliğini, barışı duyunca gözlerimiz parladı. Hepimiz havalara uçuyorduk “İnadına HDP” derken.

“Büyük İnsanlık” sizi kalbinde, aklında ve ruhunda taşıdı. Kürdü, Türkü, Alevi’si, Sünni’si sokaklara meydanlara akın etti on binlerden yüzbinlere milyonlara vardı. 7 Haziran’da tam 6 milyondu “büyük insanlık”. Sandıklara şefkat ve sevgi taşıdı, kardeşin kardeşi öldürmediği yeni bir Türkiye’nin kapılarını araladı, değişim istedi.

Facebook’ta, internette, kahve ve tarlalarda fabrikalarda “Büyük insanlık” değişim için 80 milletvekilini meclise gönderdi. Diyarbakır’dan, Aydın’a, Van, İstanbul’a Türkiye’nin her karışında “Büyük insanlığın” alın teri vardı bu başarıda. “Türkiye HDP’dir HDP Türkiye’dir” derken ülkenin tarihinde yeni bir sayfanın açıldığını vurgulamıştınız haklı olarak. Yaşadığımız Avrupa ülkelerinde de sevinç doruktaydı.

Eğer seçimler Avrupa’nın Kuzey ülkelerinde yapılsaydı siz o ülkelerde cumhurbaşkanı seçilirdiniz. Kazandığınız oylarla İsviçre’de, İsveç’te, Hollanda ve Baltık ülkelerinde, hem de sadece birinde değil, başbakan olurdunuz.

O büyük seçim başarısından sonra egemen politik elit panik içinde terör politikasını arttırdı. İçeride ve dışarıda saldırgan milliyetçi bir politika izlemeye başladı. Adil yargılama hukuk ayaklar altında. 142 yıl hapsinizi isteyen yargıç vicdanını ve aklını değil saraydaki ne oldum delisi bir diktatörü dinliyor.

Ben “PKK’nın ne yöneticisi ne üyesi ne sempatizanı ne de sözcüsüyüm” demenize rağmen 4 Kasım’dan beri içeride tutuluyorsunuz. Militarist elit terörün nereden ve kimden geldiğini gayet iyi biliyor. İki yıl içinde yüzlerce vatandaşın ölümünde ihmali olan bir tek üst düzey yöneticinin yargılanmaması düşündürücüdür ve endişe vericidir.

Terörden dolayı sizi yargılayamazlar. Sizin bizim hepimizin özgürlüğüdür yargılanan. Er ya da geç adalet yerini bulacaktır. Siz demokrasinin ve özgürlüğün önünü açan politik bir lidersiniz bu yüzden içeriyi dışarıya çevirecek kadar güçlüsünüz, Edirne cezaevinin gri duvarları arasında sizi mahkûm edenler ruhlarınızı karartamayacaklarını görecekler.

Sizi ne zaman dışarıya salacaklar tahmin etmek zor. Herkes gibi biz de valiziniz elinizde, tanıdıklarınıza ve ailenize kavuşma haberini merakla bekliyoruz. İçerde yazmaya başladığınız hikayeleri okumayı dört gözle bekliyoruz. Demokrasi ve özgürlük yolunda nice başarıları birlikte kutlamak dileğiyle. Sizi sevgiyle kucaklıyoruz.

Demokrasi için Birlik Dayanışma Facebook grubu

Sedat Özgüven, İsveç

Nursel Taş, İngiltere

Tülin Güncü, Belçika

Mahmut Mengüllüoğlu, Fransa

Demet Aydın, İsviçre

Nil Mengüllüoğlu, Fransa

Baki Güncü, Belçika

Mustafa Aydın, İsviçre

Necmettin Meriç, İsviçre

Mehmet taş, İngiltere

HDP’nin kampanyası

Mektubun ardına ulanan metin de şöyle:

HAYDİ MEKTUP YAZALIM

Eş Genel Başkanlarımıza ve milletvekillerimize mektup yazıyoruz, irademizin yanındayız.

Mektup göndermek için cezaevi adres ve faks numaraları:

Adres:

Fax:

Selahattin Demirtaş

Edirne F Tipi Cezaevi B1-40

0284 224 80 60

Figen Yüksekdağ

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi A3-15

0262 551 56 64

Ayhan Bilgen

Diyarbakır D Tipi Cezaevi

Çağlar Demirel

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi A6-17

0262 551 56 64

Besime Konca

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi A4-12

0262 551 56 64

Selma Irmak

Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi B6-49

0212 726 06 87

Gülser Yıldırım

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi A4-11

0262 551 56 64

Nursel Aydoğan

Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi B6-50

0212 726 06 87

Ferhat Encü

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi A12-36

0262 551 56 64

Abdullah Zeydan

Edirne F Tipi Cezaevi B1-36

0284 224 80 60

Nihat Akdoğan

Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi B6-54

0212 726 06 87

Tutuklu Belediye Eş Başkanlar ile diğer seçilmiş temsilcilerin cezaevi adreslerine buradan ulaşabilirsiniz.