Zülfü Livaneli: Herkes Sur’a sahip çıkmalı

Sur’daki yıkıma tepki gösteren sanatçı Zülfü Livaneli, “Sur hayatımda önemli bir yer tutuyor. Bu ülkeye bağlı herkes Sur’a sahip çıkmalı” dedi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Alipaşa ve Lalebey mahallelerinin sabah saatlerinde bariyerlerle abluka altına alınıp yıkılmaya başlanmasına tepkiler büyüyor. Sosyal medyada #SurYıkılıyorDurDe hashtag’iyle başlatılan kampanya kapsamında konuşan usta sanatçı Zülfü Livaneli de yıkıma tepki gösterdi. “Sur’a sahip çıkalım” diyen Livaneli’nin mesajı şöyle: “Sur benim için çok önemli. Hayatımda yer tutan bir yer çünkü büyük bir tarihi eser ve UNESCO’ya göre bütün tarihi anıtlar korunmalıdır. Bana göre en büyük anıt insandır, orada (Sur’da) yalnız binalara değil insanlara yapılanlar da benim yüreğimi yaktı ve ben bunu protesto etmek için UNESCO’daki büyük elçilik görevimden istifa ettim. Yani ben Sur’u yüreğimde hiçbir zaman terk etmedim. Türkiye’de kendini sorumlu hisseden, bu ülkeye bağlı hisseden, bu toprağa ve Sur’a bağlı hisseden hiç kimsenin de terk etmesini de istemem, Sur’a sahip çıkalım.”

Sur için UNESCO’yu bırakmıştı

Yaklaşık 20 yıl UNESCO’nun iyi niyet elçiliği görevini yürüten Livaneli, 25 Mayıs 2016’da görevinden istifa ettiğini açıklamış, istifasına “kurumun, hükümet politikalarını eleştiremez konuma düşmesini” gerekçe göstermişti. Livaneli istifa mektubunda UNESCO’ya şöyle seslenmişti: “… Bunlar karşısında susarak insanlık zirveleri yapmak ve soyut barış söylemlerinde bulunmak, UNESCO’nun temel idealleri ile çelişki oluşturuyor. Sur’daki tarih hazinesi yok edilirken İstanbul’da Dünya Kültür Mirasını Koruma konuşmaları yapmak ikiyüzlülük anlamına geliyor.”